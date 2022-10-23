﻿Pendik'te fabrika yangını

Velibaba Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibiyle polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sonucu fabrikada maddi hasar oluştu.