Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan atan anne tutuklandı

Kaynak: DHA
Pendik'te gizlice dünyaya getirdiği bebeği 1. kattan atan anne tutuklandı
Pendik'te yaşanan olayda, ailesinden gizlice dünyaya getirdiği bebeği birinci katından aşağı atan şüpheli kadın A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 Mart Cuma günü Ahmet Yesevi Mahallesi'nde gerçekleşen olayda terk edilmiş bir bebeğin bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, mahallede yaşayan A.Y.'nin hamile olduğu ve bu durumu ailesinden gizlediği ortaya çıktı. Ailesinden habersiz evinde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, yaşadığı evin birinci katından aşağı attı. Yaralanan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, A.Y. ile birlikte annesi, babası, kardeşi ve A.Y.'nin sevgilisi D.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı. Ancak anne A.Y., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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