Pendik’te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Olay 05.45 sıralarında Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç, kırmızı ışıkta geçerken seyir halindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafiği polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla beraber Pendik Sahil Yolu Kadıköy istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.

Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.