Pendik'te hafriyat kamyonu bariyerleri aşıp yola devrildi: 1 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak alt yola devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonun devrildiği esnada yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

KAYNAK: İHA
Pendik'te hafriyat kamyonu bariyerleri aşıp yola devrildi: 1 yaralı

Kaza, Pendik'te Tevfik İleri Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kamil A. yönetiminde olan kum ve taş yüklü 41 AAB 219 plakalı hafriyat kamyonu, virajı döndüğü esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon yolun aşağısındaki başka bir yola devrilerek ters yattı. Kazada sürücü yaralanırken, kamyonunun dorsesindeki kum ve taşlar ise tüm yolu kapattı. Hafriyat kamyonunun devrildiği esnada yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olası faciayı önledi.
Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle kapanan yolda bir süreliğine trafik akışı sağlanamadı.

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Kaza hakkında konuşan Ali Sefer, "Biz buraya geldik kamyon kaymış bariyerlere vurmuş sonrada ters yatmış" dedi.

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