Pendik'te hasta bebek ve ailesi hastaneden kovuldu

Pendik’te bulunan bir hastanede, hasta bebeğin ailesi ile sağlık çalışanları arasında arbede yaşandı. Bebeğin ailesi hastaneden kovulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te hasta bebek ve ailesi hastaneden kovuldu

İHA'nın haberine göre, hasta ve yakınlarının Hastane personeliyle tartışması karakolda bitti. Aile hastaneden kovulduklarını iddia etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Pendik'te bulunan Marmara Eğitim Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onay ailesi rahatsızlanan 9 aylık bebeklerini hastaneye getirdi. Muayeneden sonra tahlilleri yapılan minik bebeğin ailesi sonuçları doktora göstermek istedi. Sırası gelen hastalar uzun şekilde bekleyince hastane koridorunda gerginlik yaşandı.

Sağlık çalışanlarının, “Bankada beklersiniz gıkınız çıkmaz, burada beklemezsiniz. Çıkar mısınız? Defol git, şuradan git. Terbiyesiz" sözlerinden sonra hastanede arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalışsa da beyaz kodlu uyarı verildi. Onay ailesi hastane polisine yönlendirildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, 9 aylık bebeği doktor muayene etmedi. Taraflar arasında yaşanan arbede ve diyaloglar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“SAATLERCE HASTANEDE BEKLEDİK”

9 aylık bebeği ile hastaneden kovulan Mehmet Onay, ”Akşam 20.30 sıralarında 9 aylık bebeğim evde krem yemiş, eşim şüphelendiği için hastaneye götürmüş. Muayene kan tahlili, röntgen sonuçlarını beklerken saat 01.00'e geliyor. Sonuç göstermek için sıra alıyoruz 1 saatte öyle bekliyoruz. Biz odaya girdiğimizde boş odada 20 dakika bekliyoruz. Yan odadaki doktora sorduğumuzda yok benim hastam var. Sonuçları göstermek için rica ettiğimizde bizi hastaneden kovaladılar. Güvenlikler geldi olay gerginliğiyle kısa süreli arbede yaşandı. Polis odasından sonra karakola gittik şikayetçi olduk. Daha sonra eşim çocuğumuzu götürdüğünde doktor yine çocuğumuza bakmadı. Biz şikayette bulunduk yargı kararı verecek” dedi.

“HASTANEDEN KOVULDUK “

Mehmet Onay konuşmasının devamında, “Hastaneden defol git, gidin şuradan gibi tabirler kullandılar. Yetkililerden gereken cezayı vermelerini istiyoruz. Benim o akşam çocuğumun başına bir şey gelseydi bunun hesabını kim verebilirdi? Kendisi bilinçli bir insan olsa banka ile hastane arasındaki farkı bilirdi. Bilmediğinden dolayı akşam akşam bizi gerginliğe soktu. Sonradan biz haksız çıkıyoruz. Beyaz kod denilen bir şey çıkartılmış. Kimse bir şey diyemiyor. Benim amacım doktora zarar vermek değil, hasta çocuğuma bakılmasını istedim. İnsanlar sırası gelmeden işlem yapıyor ise bunun sorumlusu ben değilim” diye konuştu.

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