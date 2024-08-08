Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı bina için kontrollü yıkım hazırlıkları başladı

Kazada bina kolonlarına zarar veren otobüs, demir kolonlarla desteklenerek belediye ekipleri tarafından olay yerinden çekildi.

Kaza, dün Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bir kağıt toplayıcısının kontrolsüz şekilde geri geri gelen elektrikli motosikletine B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti ve otobüs, dört katlı binanın kolonuna çarparak durabildi. Kazada altı kişi yaralanırken, bina tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda polis, zabıta, itfaiye, AFAD, AKOM, İETT Yol Yardım ve İETT Acil Müdahale ekipleri sevk edildi.

Otobüsün hasar verdiği bina, demir kolonlarla sağlamlaştırılarak İETT yol yardım aracı tarafından çekildi. Belediye ekipleri, kontrollü yıkım kararı verilen bina için hazırlıklarını sürdürüyor.

İETT otobüsünün çarptığı dükkanda berberlik yapan esnaf Tufan Mutlu, çalışmaların bir gündür tamamlanmamasına tepki göstererek, "Bu İBB için bir utanç. Bir tane İETT’yi 24 saattir kaldıramıyorlar. Burada bize maval anlatıyorlar, başka bir şey yok" dedi.