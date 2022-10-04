Kenevir yetiştirilen evde esrarengiz ölüm

İHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz gün Pendik, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı evde bir süredir kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Gökhan K. için yakınları polis ekiplerine haber verdi.

Eve giren polis ekipleri 25 yaşındaki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmada ev içerisinde saksıda yetiştirilmiş 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Savcının olay yeri incelemesinden sonra 25 yaşındaki Gökhan K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan Gökhan K.'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu.