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Kenevir yetiştirilen evde esrarengiz ölüm

Pendik'te ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki genç yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu gencin ölü bulunduğu evin içerisinde saksıda yetiştirilen Hint keneviri ele geçirildi.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:04
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Pendik'te kenevir yetiştirilen evde esrarengiz ölüm

Kenevir yetiştirilen evde esrarengiz ölüm
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İHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz gün Pendik, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı evde bir süredir kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Gökhan K. için yakınları polis ekiplerine haber verdi. 

Eve giren polis ekipleri 25 yaşındaki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin evde yaptığı incelemede 25 yaşındaki gencin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmada ev içerisinde saksıda yetiştirilmiş 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Savcının olay yeri incelemesinden sonra 25 yaşındaki Gökhan K.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan Gökhan K.'nin ailesi gözyaşlarına boğuldu. 

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