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Pendik'te motokuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü anlar kamerada

 Pendik'te sürücüsünün kapısını açtığı park halindeki otomobile çarpan motokurye savrularak yere düştü.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 22:01
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Pendik'te motokuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü anlar kamerada

Pendik'te motokuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü anlar kamerada
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Kurye başka bir otomobilin altında kalmaktan da son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 12:15 sıralarında bir sürücü otomobilini yol kenarına park etti. Ardından otomobilden inmek isteyen sürücü, aynasını kontrol etmeden kapıyı açtı. Aynı anlarda caddede seyir halinde olan motokurye, otomobilin kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle savrularak düşen motokurye, başka bir otomobilin altında kalmaktan da son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motokuryenin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. 

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