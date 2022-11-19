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Pendik'te otomobilin çarptığı yaya öldü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Ali Karakullukçuoğlu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:56
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Pendik'te otomobilin çarptığı yaya öldü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Pendik'te otomobilin çarptığı yaya öldü kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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İstanbul Pendik'teki kaza Yenişehir Mahallesi, Orkide Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Ali Karakullukçuoğlu kaldırımda ilerlerken yolun karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki otomobil, Mehmet Ali Karakullukçuoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan adam kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Karakullukçuoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Davut Polat, "Yolun karşısına geçiyordu. Havada yağışlı olduğu için durduramadı herhalde aracı. Orası rampa araçlar kayıyor. Muhtemelen amcayı fark etmedi. Durumu kötüydü. Yerde kımıldayamıyordu. Vuran sürücüde kaçmamış. Genç bir arkadaştı. Sürücü korkudan ne yapacağını bilmiyor haldeydi" dedi.

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