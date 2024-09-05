Pendik’te Sarıyer Börekçisi çalışanı kadın müşteriye sarkıntılık yaptı kocasını dövdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Pendik’te Sarıyer Börekçisi çalışanı kadın müşteriye sarkıntılık yaptı kocasını dövdü

Pendik’te Sarıyer Börekçisi çalışanı iddiaya göre sipariş götürdüğü kadın müşteriye sarkıntılık yaptı. Durumu öğrenen kocası dükkâna gitti. Çalışanlar kocaya meydan dayağı attı.

İstanbul’un Pendik İlçesi Velibaba'da iddiaya göre, Sarıyer Börekçisi çalışanlarından biri, sipariş götürdüğü genç bir kadına, telefon numarasını kullanarak mesaj gönderdi ve arkadaşlık teklifinde bulundu.

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Bu durumdan rahatsız olan kadın, durumu eşine anlattı. Olayı öğrenen öfkeli koca, vakit kaybetmeden dükkânın yolunu tuttu.

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İşletmeye giren adam, çalışanlarla sert bir şekilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede hararetlenmesi üzerine, kafe çalışanları ile adam arasında kavga çıktı.

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Mekân çalışanlarının yerde tekmelediği adam uzun süre yerden kalkamadı. Çevredekilerin olaya müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

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