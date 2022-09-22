Sevdikleri köpeği kucaklayarak çaldılar

Batı Mahallesi Sabri Taşkın Caddesi'nde bulunan pet shopun önüne karısı ve 2 çocuğuyla dün saat 16.30 sıralarında gelen bir kişi, dükkanın sahibine ait olan 'Boss' isimli köpeği sevmeye başladı. İddiaya göre köpeğin sahibi Samet Şener içeride müşteriyle ilgilendiği sırada pet shopun önünde köpeği sevmeye devam eden adam bir süre sonra köpeği kucağına aldı. Ardından karısı, çocukları ve kucağındaki köpekle birlikte olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Köpeğin çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"İLAÇ KULLANIYORDU, KİMDEYSE GETİRİP BIRAKSIN"

Köpeğin ve aynı zamanda pet shopun sahibi Samet Şener, "2 kızıyla bir aile buraya geldi. Köpeği seviyorlar. Daha sonra köpeği alıp götürüyorlar. Köpek 2 buçuk senedir bizde. Bütün esnaf, çocuklar köpeğimi iyi tanır. Onu severler. Bunların niyeti farklıymış. Köpeğimi alıp götürdüler. Biz içerdeydik. Müşteriyle ilgileniyorduk. Köpek sizin mi? diye sordular. Ona rağmen köpeği alıp götürdüler. Şikayetçi olduk. Köpeğimiz ilaçta kullanıyordu, kimdeyse getirip bıraksın. Beyaz Şivava cinsi erkek köpekti. Değeri de 8-10 bin lira arasıydı" dedi.

Kaynak: DHA