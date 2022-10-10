Siparis almak için geldi dayak yedi. Motokuryeyi dakikalarca dövdüler

Pendik'te, bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında kavga çıktı. Motokuryelerin tekme ve yumruklu saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.





Olay, Pendik Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olaya diğer mağaza çalışanları ve motokuryelerin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki motokuryenin tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir kişi elindeki kaskı motokuryenin kafasına fırlatırken, bir motokuryenin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Yaşananların ardından olay yerine gelen onlarca motokurye saldırıyı protesto etmek için toplandı. (DHA)