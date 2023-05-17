Pendik'te tır ile İETT otobüsü çarpıştı. 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Pendik'te, inşaat kalıpları yüklü tır ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te tır ile İETT otobüsü çarpıştı. 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Kurtköy Mahallesi'nde yolun ters istikametinden gelen Mahmut Y. idaresindeki 10 TU 200 plakalı inşaat kalıpları yüklü tır, Ankara Caddesi ile Orhanlı Caddesi'nin kesişim noktasında Zekiye Ç'nin kullandığı 34 TP 7464 plakalı İETT otobüsüne yandan çarptı.

Çarptıktan sonra geriye kayan tır, arkasındaki başka bir araca da hasar verdi.

Kazada, tır şoförü ile otobüste bulunan 1 yolcu ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise tırda sıkışan sürücü Mahmut Y'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki caddenin kesişiminde trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan tır ve İETT otobüsünü yoldan kaldırma çalışmaları ise sürüyor. (AA)

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