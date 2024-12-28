Pendik’te uyuşturucu baskını! 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Pendik'in Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair ihbarlar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 24 Aralık tarihinde adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, S.S. (39), E.B. (34) ve S.S. (34) isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, toplamda 2 kilogram 38 gram bonzai, 43 gram "A&M" maddesi olarak bilinen uyuşturucu madde, 3 gram metamfetamin, 23 adet ekstazi hap, 4 bin TL para ve 3 adet telefon ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığı 2 kilo 93,6 gram olarak kaydedildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce düzenlenen bu operasyonda büyük bir başarı sağlandığını belirtti. Yetkililer ayrıca, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi için yürütülen operasyonların devam edeceğini vurguladı.

Yakalanan şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi. E.B. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. ve S.S. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu tür suçların önlenmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.