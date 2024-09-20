Pendik’te uyuşturucu operasyonuna 1 yakalama

Kaynak: İHA
Pendik’te uyuşturucu operasyonuna 1 yakalama

Pendik'te bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçilirken, 1 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Pendik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Şeyhli Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, 1.7 gram skunk, 12 gram marihuana, 0.8 gram bonzai, 127 adet extacy hap ve 11 bin 835 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli N.Y.E. hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı ve zanlı adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Candan kardeşlerin tutukluluklarının devamı istendi
Candan kardeşlerin tutukluluklarının devamı istendi
Gümüşhane’de otomobil istinat duvarına çarptı: Baba ile kızı yaralı
Otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
Batman'da yıldırım çarpması: Eşek telef oldu, çiftçi ağır yaralı
Batman'da yıldırım çarpması: Çiftçi ağır yaralı
BDDK'dan son dakika açıklaması
BDDK'dan son dakika açıklaması
Ayni aileden 3 kişiyi katletti. Mersin'de yoldan geçme tartışması kanlı bitti
Ayni aileden 3 kişiyi katletti. Mersin'de yoldan geçme tartışması kanlı bitti