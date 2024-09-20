Pendik’te uyuşturucu operasyonuna 1 yakalama

Pendik’te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Şeyhli Mahallesi’nde belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, 1.7 gram skunk, 12 gram marihuana, 0.8 gram bonzai, 127 adet extacy hap ve 11 bin 835 TL nakit para ele geçirildi. Şüpheli N.Y.E. hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı ve zanlı adliyeye sevk edildi.