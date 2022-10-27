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Sen insan mısın be adam. Bayılan kadını evire çevire dövdü

Pendik’te beraberindeki kadın şahıs ile birlikte sitenin asansörüne binen erkek şahıs, asansörde baygınlık geçiren kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Cani adam, baygın kadını yerlerde sürükledi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:56
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Pendik'te yaşandı. Sen insan mısın be adam. Bayılan kadını evire çevire dövdü

Sen insan mısın be adam. Bayılan kadını evire çevire dövdü
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İHA'nın haberine göre, olay, Pendik’te bir sitede dün akşam saatlerinde yaşandı. T.K. (21) isimli kadın, Gökhan B.’nin bir sitede bulunan evine saat 22.30 sırlarında gitti. Gökhan B., T.K.’yı evde darp etti. Gökhan B. ile evden çıkarak asansöre binen T.K. asansörde baygınlık geçirdi. 

Asansör zemin kata geldiğinde baygın durumdaki kadını ayağa kaldırmaya çalışan Gökhan B., kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Kadının yerde baygın halde yatmasına aldırış etmeyen Gökhan B. kadını tekmelemeye devam etti. 

T.K.’yı yerde sürükleyerek yeniden asansöre götüren ve otopark katına inen Gökhan B., kadını evine bırakmak üzere aracına bindirdiğinde kadına yönelik tehdit ve hakaretlerine devam etti.

Olayın şüphelisi Gökhan B. polis tarafından yakalandı. Şahsın farklı konulardan hakkında 7 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Mağdur kadın şahsa yönelik “6284 Sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun” çerçevesinde gerekli işlem yapıldı.

Gökhan B.’nin asansör önünde baygınlık geçiren kadını tekme ve yumruklarla darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde erkek şahıs yerde baygın halde yatan kadını kaldırmaya çalışıyor ve darp ediyor. Yerde yatan kadını bir süre daha tekmeleyen şahıs daha sonra kadını sürükleyerek asansöre geri götürüyor.

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