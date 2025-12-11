Kadın cinayetleri önlenemiyor. Pendik Orhangazi Mahallesi Pınarlı Sokak'ta Hilal Aktepe'nin yaşadığı eve, ihbar üzerine polis ekipleri gitti.

Eve giden polisler Hilal Aktepe'nin kesikler içerisinde cansız bedenini buldular. Kaçtığı tespit edilen Aktepe'nin eski eşi Necip Savaş Demir yakalandı.

Şüpheli Demir'in 5 suç kaydının olduğu, 15 Haziran 2020 tarihinde hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

KADIN CİNAYETLERİ ÖNLENEMİYOR

Aktepe bu hafta katledilen ikinci kadın oldu. 9 Aralık 2025 günü Gülhan T. eski sevgilisi tarafından katledilmişti. İki kadınında uzaklaştırma kararı aldırması yaşanan olayları engelleyemedi.