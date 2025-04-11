Pendik’te yaya geçidinde dehşet anları! Polisin gözünden kaçmadı

Kaynak: İHA

İstanbul Pendik’te yaya geçidinde facianın eşiğinden dönüldü! Bir sürücü yaya geçidinde geçmekte olan yayanın üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücüye, yayanın hayatını tehlike altına almak ve trafiği tehlikeye sokmak suçundan cezai işlem yapıldı.

Pendik'te bir vatandaş yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobil yayanın üzerine doğru hızla ilerledi. Koşarak kaçan yaya, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O sırada bir hafif ticari aracın ise kaldırımdan yaya geçidine geçiş yaparak yola girmeye çalıştığı görüldü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te Kavakpınar Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, bir vatandaş yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için yola çıktı. O sırada yolda ilerlemekte olan bir otomobil sürücüsü, yayayı görünce durmak yerine gaza basarak aracını yayanın üzerine sürdü. Panikle koşarak yolun karşısına geçen yaya, üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O sırada bir hafif ticari aracın ise tıpkı bir yaya gibi kaldırımdan yola girmeye çalıştığı ve yaya geçidini işgal ettiği görüldü.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede iki sürücüyü de tespit etti. Otomobil sürücüsü M.E.T.'ye "aracın hızını yaya geçitlerine yaklaşırken azaltmamak', "keyfi ve kasıtlı davranışlarda bulunmak', "yaya geçitlerinde yayaya ilk geçiş hakkını vermemek" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 6 bin 498 TL trafik idari para cezası yazıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü S.İ.'ye ise "ters istikamette seyir etmek', "yaya trafiğini güçleştirecek hareketler yapmak" maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle 13 bin 779 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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