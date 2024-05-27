Pendik’teki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Ceset 16 parçaya bölünmüş

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pendik’teki korkunç olayda detaylar ortaya çıktı! Ceset 16 parçaya bölünmüş

İstanbul'un Pendik ilçesinde iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili çalışmalar sürerken, kan dondurucu detaylar ortaya çıktı.

Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde bu sabah meydana gelen olay, mahalle sakinlerini dehşete düşürdü. Sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş, parçalara ayrılmış bir cesetle karşılaştı. Durumun hemen polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirerek geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olan cesedin iki farklı çöp konteynerinde bulunduğu tespit edildi.

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İlk bulgular, cesedin bir erkeğe ait olduğunu gösterdi. Ceset parçaları, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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CESEDİN PARÇALARI ARANIYOR

Olay yerinde bulunan Salih Burma isimli bir vatandaş, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Markete gidiyordum, kapıda polisler ve siviller vardı. Ceset olduğunu söylediler. İki sokak arkada parçalanmış cesetlerin çöp konteynerinde olduğunu arkadaşlar söyledi. Şu anda inceleme yapıyorlar" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Cahit Atam ise, "Cesedi atmışlar buraya. Polisler geldi ve şu anda parçaları arıyorlar, çöpleri arıyorlar" diye konuştu.

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CESET 16 PARÇAYA AYRILMIŞ

Olayın detayları ise kan dondurdu. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsi sonucunda, kafa derisinin yüzüldüğü, her iki bacağının bedenden kesildiği, ayrıca diz ve ayak bileklerinde kesiler olduğu tespit edildi.

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Bulunan parçalardan bir bacakta platin olduğu belirlendi ve cesedin 16 parçaya ayrıldığı anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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