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2022'de ABD'de görülen UFO sayısı belli oldu. Pentagon açıkladı

Pentagon ABD'de görülen UFO sayısını açıkladı. Geçtiğimiz yılın raporlarına göre yüzlerce ihbar alındığına dikkat çekildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:39
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Pentagon ABD'de görülen UFO sayısını açıkladı

2022'de ABD'de görülen UFO sayısı belli oldu. Pentagon açıkladı
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Uzayda yaşam olasılığı tartışma konusu olurken ABD'den yeni bir açıklama yapıldı. 

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, ABD'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

PENTAGON, UFO RAPORUNU YAYINLADI

Pentagon, uzun zamandır beklenen 2022 UFO raporunu yayınladı. 30 Ağustos 2022 itibarıyla ABD'de 500'den fazla tanımlanamayan uçan cisim (UFO) görüldüğü rapor edildi.

Rapora göre, UFO'ların büyük çoğunluğu ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri pilotlarının yanı sıra, zaman zaman sivil tanıklar tarafından da gözlemlendi.

UFO BİRİMİ YÜZLERCE İHBAR ALDI

ABD yönetiminin yalnızca 6 ay önce açtığı yeni UFO gözlem birimi, şimdiden yüzlerce ihbar aldığını duyurdu.

NASA DA UFO EKİBİ KURMUŞTU

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya etrafında daha önce görüntülenen ve tanımlanamayan cisimler için ekip kurduğunu ekim ayında açıklamıştı.

Tanımlanamayan hava olayı (UAP), yani uçan cisimler (UFO) için bilimsel araştırma ve incelemeler yapılacağını ifade etti.

Yaklaşık 100 bin dolar maliyetindeki projede, UFO'larla ilgili bilinmeyen gerçeklerin çözülmesinin beklendiğinin altı çizildi.

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