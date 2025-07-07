Pentagon bütçesinde terör örgütü PKK/YPG satırı! 130 milyon dolar istendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2026 mali yılı bütçesi kapsamında, Suriye’de SDG ismiyle faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG ve Suriye Özgür Ordusu (SÖO) için toplam 130 milyon dolarlık bir bütçe talebinde bulundu.

Pentagon belgesine göre bu bütçe, Suriye, Irak ve Lübnan’da IŞİD ile mücadele kapsamında oluşturulan “eğit-donat destek fonu” kapsamında talep edildi.

PKK/YPG VE SÖO'YE EĞİTİM, TEÇHİZAT VE MAAŞ DESTEĞİ

Söz konusu belgede, PKK/YPG ve Suriye’nin güneyinde bulunan SÖO’ya yönelik eğitim, teçhizat sağlanması ve maaş ödemeleri için 130 milyon dolar ayrılması planlandı. Bu miktarın 7 milyon 420 bin dolarlık kısmının SÖO’ya tahsis edilmesi öngörülüyor. Belgede ayrıca, SÖO’nun faaliyetlerini Badiye Çölü’ndeki IŞİD unsurlarına karşı genişletebileceği ifade edildi.

PKK/YPG’YE SİLAH DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Pentagon belgesinde, eğit-donat programlarının yanı sıra PKK/YPG’ye hafif silah temininin de süreceği belirtildi. Belgede ayrıca, IŞİD ile mücadelede yeterli desteğin sağlanmaması durumunda örgütün yeniden güç kazanabileceği ve bunun hem bölge ülkeleri hem de ABD’nin güvenliği açısından tehdit oluşturabileceği ileri sürüldü.

2025 VE 2024 YILLARINDAKİ DESTEK TUTARLARI AÇIKLANDI

Belgeye göre, Pentagon’un Suriye’de IŞİD’le mücadele kapsamında PKK/YPG ve bazı diğer gruplara ayırdığı bütçe 2025 yılında 147 milyon dolar, 2024 yılında ise 156 milyon dolar olarak gerçekleşti.

LÜBNAN ORDUSUNA 15 MİLYON DOLARLIK DESTEK PLANI

Pentagon belgesinde ilk kez Lübnan’a yönelik bütçe kalemi de yer aldı. Savunma Bakanlığı, Lübnan ordusunun terörle mücadele kapasitesini artırmak amacıyla 15 milyon dolarlık bir destek oluşturmayı hedefliyor.

Belgede, Lübnan ordusunun özellikle Güney Litani bölgesinde İsrail ile ateşkesin uygulanmasına odaklandığı, bu nedenle Levant bölgesinde IŞİD’i kalıcı olarak yenilgiye uğratabilmek için dış desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ayrıca IŞİD’in, Suriye-Lübnan sınırındaki geçirgen alanlardan ikmal ve militan toplama faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi.