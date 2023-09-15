Pentagon: Kuzey Kore Rusya'ya silah sağlarsa savaş uzar

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlayacağı ihtimallerine ilişkin Singh, "Rusya'yı bu sebepsiz savaşta destekleyen herhangi bir ülkenin sadece Ukrayna'daki çatışmaları uzatacağını değil aynı zamanda bunun Ukraynalı masum sivilleri öldürmekle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Singh, Kuzey Kore'yi daha önce bu konuda defalarca uyardıklarını anımsatarak, "Kuzey Kore'yi Rusya ile bir silah anlaşmasına girmemeleri konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı Seygey Şoygu'nun Kuzey Kore ile ortak tatbikat yapılabileceği yönünde soru sorulması üzerine ise Singh, bunun ABD-Japonya-Güney Kore ilişkilerini etkilemeyeceğini söyledi.