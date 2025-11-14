ABD'de Trump yönetimi, obezite ve kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi diğer kronik sağlık sorunları yaşayanlara vize sürecini zorlaştırmayı gündemine aldı. Washington Post’un yayımladığı bir belgeye göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio 6 Kasım tarihli bir telgrafla dünya çapındaki ABD konsoloslukları ve büyükelçiliklerine değişiklikleri bildirdi.

Bu değişiklik, mevcut tıbbi taramayı bulaşıcı hastalıkların ötesine taşıyor. Göç karşıtı tutumuyla nam salan Trump yönetimi böylelikle vize memurlarına başvuru sahiplerini reddetmek için yeni bir gerekçe sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı bildiriminde, “Başvuru sahibinin sağlığını dikkate almalısınız. Kardiyovasküler hastalıklar, solunum hastalıkları, kanser, diyabet, metabolik hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve ruh sağlığı sorunları dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli tıbbi durumlar, yüz binlerce dolarlık tedavi gerektirebilir,” denilmişti.

Bildirimde, konsoloslukların vize verip vermemeyi belirlerken obeziteyi de dikkate almaları öneriliyor. Ayrıca, obezitenin uyku apnesi, yüksek tansiyon ve klinik depresyona neden olabileceği belirtiliyor.

DÜNYA GENELİNDE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 16'SI OBEZ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2022 yılında dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 16’sı obez, yüzde 14’ü ise diyabet hastasıydı. Dışişleri Bakanlığı’nın kılavuzunda ayrıca vize memurlarına, başvuru sahiplerini birkaç yeni nedenden dolayı ABD’ye giriş için uygun olmayan kişiler olarak değerlendirmeleri talimatı veriliyor..

Dışişleri Bakanlığı’nın direktifi, H-1B vizesi sahipleri gibi geçici vize sahiplerinin yanı sıra, iş ve ailevi nedenlerle ABD’de kalıcı oturma izni almak isteyen göçmenler için de geçerli. Mülteciler gibi belirli insani vize başvuru sahipleri hariç tutulmuş fakat Trump yönetimi bu programların çoğunu sonlandırdı.

Kılavuz ayrıca vize memurlarından, bir kişinin sağlık durumunun ABD’ye ne kadar maliyet getirebileceğini kendi değerlendirmelerine göre belirlemelerini istiyor.