Pentagon'daki ajanlık davasında hüküm verildi

ABD Massachusetts Eyaleti Hava Ulusal Muhafızı Jack Teixeira, gizli belgeleri çevrimiçi sohbet odalarında paylaşması nedeniyle casusluk yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu. Boston'da görülen davada 22 yaşındaki Teixeira, gizli belgeleri içeren bilgileri bir yıl boyunca çevrimiçi olarak dağıttığını kabul etti. Belgelerde Rusya-Ukrayna savaşı gibi hassas askeri detayların yer aldığı, hatta batıdan Ukrayna'ya yapılacak silah sevkiyatlarının bilgileri olduğu belirtildi. Mahkeme, savcıların talep ettiği 17 yıllık cezayı yerine getirip getirmeyeceğini değerlendirerek Teixeira'ya 15 yıl hapis cezası verdi.

Gizli Bilgilere Erişim ve Yayılma Süreci

Teixeira'nın bir yıl süresince, IT uzmanı olarak çalıştığı Otis Hava Üssü'nde gizli bilgilere erişim sağladığı ve Discord üzerinden bu bilgileri paylaştığı ifade edildi. Belgeleri sosyal medya platformu Discord'da paylaşarak, ABD'nin ulusal güvenliğine ciddi zarar verdiği savunuldu. Savcılar, bu sızıntının ABD tarihinin en ciddi casusluk vakalarından biri olduğunu belirtti ve benzer olayların önlenmesi amacıyla gizli bilgi erişim protokollerinde yenilikler yapılması gerektiğini vurguladı.

Ailesi ve Teixeira'nın Savunması

Teixeira, mahkemede pişmanlık duyduğunu dile getirerek, ailesiyle birlikte savunma avukatı aracılığıyla cezasında hafifletme talebinde bulundu. Savunma avukatı, Teixeira'nın amacının zarar vermek olmadığını ve daha çok arkadaşlarını dünya olayları hakkında bilgilendirmek istediğini öne sürdü. Ancak yargıç bu savunmayı reddederek, Teixeira'nın davranışlarının ABD'nin müttefik ilişkilerini ve ulusal güvenliğini zedelediğini belirtti. Savunmanın, Teixeira'nın yaşının ve otizm teşhisinin hafifletici faktör olarak ele alınması talebine rağmen, mahkeme ağır bir ceza verdi.

Askeri Mahkeme ve Gelecek Duruşma

Teixeira'nın ek olarak askeri mahkemede yargılanması bekleniyor. Bu süreçte askeri emirleri ihlal etmek ve adaleti engelleme suçlamalarıyla Mart ayında yeni bir duruşması yapılacak. Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri müfettişleri, Teixeira'nın bağlı olduğu birimin güvenlik açıklarını tespit ederek, güvenlik protokollerinde değişiklikler yapılmasını önerdi. Hava Ulusal Muhafızları ise, sızıntıların önlenmesinde ihmali bulunan 15 kişiye karşı disiplin işlemi başlattı.