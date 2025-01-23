Pentagon’dan Meksika sınırına 1500 asker takviyesi

Kaynak: AA
Pentagon’dan Meksika sınırına 1500 asker takviyesi

ABD Savunma Bakanlığı, Meksika sınırındaki güvenliği artırmak amacıyla bölgeye 1500 asker göndereceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, ülkenin güney sınırına destek için gönderilecek ilave ABD askerine ilişkin kararı bildirdi.

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Bakanlığın bölgede operasyonlar yürüten birliklere takviye olması için ABD-Meksika sınırına ilave 1500 askeri personel göndereceğini belirten Salesses, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesinden iitbaren bölgede aktif güvenlik güçlerinde yüzde 60'lık bir artışı temsil edeceğini dile getirdi.

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Salesses, sınıra ilave havadan istihbarat, gözetleme ve destek personelinin de görevlendirilebileceğini kaydederek, çok sayıda ek sınır uygulaması geliştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

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