Pentagon'dan PKK/YPG işbirliği açıklaması: Destek vermedik

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, SDG'ye sadece DEAŞ karşı destek verdiklerini söyledi.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, günlük basın toplantısında Suriye'nin Halep kenti ve çevresindeki gelişmelere ilişkin sorulara yanıt verdi.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, Halep’i ele geçiren muhalif grupların PKK/YPG ile karşı karşıya gelmesi durumunda ABD’nin nasıl bir tutum sergileyeceği sorusuna, “DEAŞ'a karşı mücadelemiz sırasında SDG'ye destek verdik. Ancak görev tanımımızın ötesinde başka bölgelerde ya da fırsatlarda arayışta olduğumuzu söyleyemem. Suriye’deki varlığınız, DEAŞ ile mücadele etmek içindir ve bu odak noktamız değişmeyecek” sözleri ile yanıt verdi.

YAPTIKLARI SALDIRI SDG'YE DESTEK DEĞİLMİŞ

ABD hava kuvvetlerine bağlı uçakların Suriye rejimine ait bazı hedefleri vurduğu haberlerini doğrulayan Sözcü Ryder, bu saldırıların bölgedeki Amerikan askerlerini korumak amacıyla yapıldığını savundu.

Ryder, rejim güçlerine ait bir T-64 tankı ve roket bataryalarının etkisiz hale getirildiğini belirterek bu saldırıların SDG’ye destek amacı taşımadığını belirtti.

Ryder, Türkiye ile Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin irtibat halinde olduklarını ifade etti. Anadolu Ajansı muhabirinin sorusuna yanıt veren Ryder, "Suriye'nin kuzeybatısındaki olayları izlerken açık iletişim hatlarımız olduğundan emin olmak için, Türkiye dahil, bölgedeki ortaklarla temas halindeyiz" diye konuştu.

Gelişmelerin hassasiyetinin farkında olduklarını vurgulayan Ryder, bölgedeki tarafların durumsal farkındalığa sahip olmalarının önemli olduğunu ifade etti.