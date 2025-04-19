Pentagon’dan Suriye hamlesi: Üsler boşaltıldı

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi. Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı'nın Amerikan askerlerinin Suriye'nin belirli noktalarında bir araya getirilmesi talimatı verdiğini ve bu çerçevede Suriye'deki asker sayısının binin altına düşürüleceğini belirtti.

ABD TETİKTE OLMAYI SÜRDÜRECEK

ABD hükümetinden, ülkenin Suriye'deki askeri varlığı ile ilgili açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, DEAŞ'a karşı elde edilen başarı göz önünde bulundurularak Suriye'deki ABD askerlerinin belirli noktalarda birleştirileceğini duyurdu. Yaptığı yazılı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'nın bu konuda bir talimat verdiğini kaydeden Parnell, "Bu kasıtlı ve şartlara dayalı süreç, ABD'nin Suriye'deki varlığını önümüzdeki aylarda bin ABD askerinin altına düşürecek" ifadelerini kullandı.

Küresel koalisyon güçleri ve ABD ordusunun DEAŞ'a büyük darbe vurduğunu hatırlatan Parnell, "Başkan Trump'ın güç yoluyla barış politikası ile uyumlu olarak, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Suriye'deki DEAŞ kalıntılarına karşı saldırılarını sürdürmeye hazır olacak. Ayrıca, DEAŞ üzerindeki baskıyı sürdürmek ve ortaya çıkabilecek diğer terör tehditlerine yanıt vermek için yetenekli ve kararlı koalisyon ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışacağız" dedi.

ABD GÜVENLİK DURUMUNA GÖRE HAREKET EDECEK

Parnell, açıklamasında terörizm tehdidinin Orta Doğu ile sınırlı olmadığına dikkat çekti. "DEAŞ'ın saklanacak hiçbir yeri olmadığından emin olmak için her kıtada tetikte olacağız. Ortaklarımızın bölgedeki DEAŞ ve diğer teröristleri daha da zayıflatma yeteneğini garanti altına almaya kararlıyız" diyen Parnell, "ABD Savunma Bakanlığı, bölgede önemli miktarda kapasite bulundurma ve gelişen güvenlik durumlarına göre aktif güç ayarlamaları yapma yeteneğini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞINI AZALTACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Washington yönetiminin Suriye'deki askeri varlığını azaltmaya hazırlandığı bildirilmişti. Pentagon'un konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu olmuştu.