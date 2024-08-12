Pentagon'un gizli belgeleri ile yakalandı. ABD bu Türk'ü konuşuyor

ABD Savunma Bakanlığı'nda görevli Türk mühendis Gökhan Gün, ABD'ye ait gizli belgeleri Meksika'ya götürmeye çalışırken FBI tarafından yakalandı. İki gün süren gözaltının ardından tutuklanan Gün, önümüzdeki Salı günü mahkemeye çıkarılacak.



Çifte vatandaşlığı bulunan Gün, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait "çok gizli" belgelerle Meksika'ya gitmeye çalışırken yakalandı. Savunma sırlarını yasadışı yollarla elde etmek ve saklamakla suçlanan Gün, bu iddiaları reddederek, Meksika'ya yalnızca balık tutma amacıyla gitmeyi planladığını savundu.

406 SAYFA BELGEYİ DIŞARI ÇIKARMAK İSTEDİ



Eylül 2023'te ABD Savunma Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Gün, Virginia'daki bir tesiste görev yapıyordu. Mayıs ayından itibaren erişimi olan ve dışarı çıkarılması yasaklanan belgeleri toplamaya başlayan Gün'ün, son bir haftada 82'si "çok gizli" olmak üzere 406 sayfa belgeyi yasa dışı olarak tesisten çıkardığı belirlendi. ABD basınında çıkan haberlere göre, Gün, Meksika uçağına binmeden önce yakalandı ve üzerinde "çok gizli" olarak işaretlenmiş 150'den fazla belge bulunduğu için suçlandı.

BELGELE ERİŞİM İZNİ VAR



Washington Post'a göre, yetkililer Gökhan Gün'ün Savunma Bakanlığı'nda sivil personel olarak çalıştığını ve gizli belgelere erişim izni olduğunu, ancak bu belgeleri dışarıya çıkarma yetkisi olmadığını açıkladı. Gün ise savunmasında, belgelerin gizliliğinin kalktığını iddia etti, ancak güvenlik birimleri bu belgelerin hala gizli olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

3 YIL ÖNCE ABD VATANDAŞLIĞI ALMIŞ



Ayrıca, Gün'ün son yirmi yıl içinde Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu'da 15 uluslararası seyahat yaptığı da öğrenildi. 4 Temmuz 2021'de ABD vatandaşlığı alan Gün'ün, Virginia'da en az üç evi olduğu, ayrıca Miami ve Teksas'ta da mülklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Gün, önümüzdeki Salı günü mahkemeye çıkacak.