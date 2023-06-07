Pep Guardiola üçleme peşinde

İngiltere Premier Lig'e son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, F.A. Cup'ın ardından Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekora ulaşmayı amaçlıyor.



TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Manchester United tarafından domine edilen İngiliz futbolunda son dönemdeki çıkışıyla "mavi"yi hakim renk haline getiren Manchester City, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı "Devler Ligi" finalinde Inter'i yenmesi halinde üç kupayı da müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atacak. Manchester City, favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılması halinde İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp olarak tarihe geçecek.

DAHA ÖNCE BARCELONA'DA DA YAPMIŞTI

52 yaşındaki Pep Guardiola, Manchester City ile üç kupayı da kazanması halinde bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçecek. Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında La Liga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.