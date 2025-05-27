Pep Guardiola'dan Fenerbahçe'ye Jack Grealish müjdesi!

Bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

Sarı lacivert mutlak şampiyon olacak bir kadro kurma arayışındayken, gündeme Manchester City’nin yıldız oyuncusu Jack Grealish gelmişti. Sarı-lacivertlilerin, nabız yokladığı iddia edilen Grealish için kulübe sevindirici bir haber geldi.

PEP GUARDIOLA'DAN FENERBAHÇE'YE JACK GREALISH MÜJDESİ

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Guardiola açıklamasında, Grealish için ayrılık sinyalini verdi.

İşte Pep Guardiola'nın sözleri;

“O, inanılmaz bir oyuncu. Her 3 günde bir maç oynaması gereken bir futbolcu. Ancak bu sezon ve geçen sezon bu gerçekleşmedi. Oynamaya ihtiyacı var. Bizde mi kalacak yoksa ayrılarak başka bir yerde bunu gerçekleştirecek mi? Bunun cevabını Jack ve menajeri verecek. Onu isteyen ve onun için savaşan bendim. Ancak geleceği konusunda iş Begiristain (Futbol direktörü), Viana (Sportif direktör) ve oyuncunun menajerine düşüyor.”