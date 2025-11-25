UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City, sahasında bu akşam Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Mavililerde teknik direktör Pep Guardiola, kritik mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında da konuştu.

İşte Pep'in o sözleri:

"Bayer Leverkusen maçı gerçek bir final maçı. Evimizde oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarından altı puan alabilirsek ve deplasmandaki Real Madrid ile Bodo/Glimt maçlarından bir şeyler alabilirsek, ilk sekize kalmaya çok yaklaşmış olacağız."