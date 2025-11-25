UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester City, sahasında bu akşam Alman ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Mavililerde teknik direktör Pep Guardiola, kritik mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

Guardiola, Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında da konuştu.

Pep Guardiola Filistin'i bir kez daha unutmadı! Anlam dolu sözlerPep Guardiola Filistin'i bir kez daha unutmadı! Anlam dolu sözlerSpor

Pep Guardiola'dan Galatasaray sözleri! - Resim : 2

Pep Guardiola öldürülen Filistinli sporcular için çağrıda bulundu!Pep Guardiola öldürülen Filistinli sporcular için çağrıda bulundu!Spor

İşte Pep'in o sözleri:

"Bayer Leverkusen maçı gerçek bir final maçı. Evimizde oynayacağımız Bayer Leverkusen ve Galatasaray maçlarından altı puan alabilirsek ve deplasmandaki Real Madrid ile Bodo/Glimt maçlarından bir şeyler alabilirsek, ilk sekize kalmaya çok yaklaşmış olacağız."

Guardiola herkesi sokağa çağırdı: Soykırıma karşı çıkınGuardiola herkesi sokağa çağırdı: Soykırıma karşı çıkınSpor