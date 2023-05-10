Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, PSG'den ayrılması gündemde olan Lionel Messi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Pep Guardiola'dan Messi itirafı: Yapacağını biliyordum

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona döneminde birlikte önemli başarılara imza attığı Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında konuştu.

"BARCELONA'YI BÜYÜK KULÜP YAPTI"
ESPN'e konuşan başarılı teknik adam, "Ben Barcelona'nın bir üyesiyim ve stadyumda iki koltuğum var. Umarım bir gün Lionel Messi'ye Barcelona forması altında hak ettiği şekilde veda edebiliriz. Lionel Messi, tüm zamanların en iyi oyuncusu. Barcelona'nın 10-12 yıl boyunca başardıkları onsuz mümkün olamazdı. İmkansız. Rakamlardan bahsetmiyorum, oyun üzerindeki etkisinden, güzelliğinden, estetiğinden, etkinliğinden... Her şeyden bahsediyorum. Barcelona'yı, geldiği zamandakinden daha büyük bir kulüp haline getirdi. Kimse bu şekilde ayrılacağını düşünemezdi" sözlerini kullandı.

"YAPACAĞINI BİLİYORDUM"
İspanyol hoca, "Messi'ye çok değer verdiğini bildiğim başkanın (Joan Laporta) böyle bir veda düşüncesinin olduğunu biliyorum. Çok hızlı bir şeydi, çok zor bir ekonomik durumdan dolayı ayrıldı. Ama Messi'ye veda edileceği gün, stadyumdaki koltuğuma giderek, ayağa kalkmayı, onu alkışlayabilmeyi ve Leo'ya hak ettiği şekilde veda edebilmeyi umuyorum. Başkanın, bunu deneyeceğini ve yapacağını biliyorum. Leo ve ailesi de, bu kulüpte yaptıkları için Barcelona taraftarının sevgisini görecek" dedi.

2022 Katar Dünya Kupasını kazanarak sezona damgasını vuran Lionel Messi, PSG formasıyla bu sezon 37 maçta 20 gol ve 19 asist üretti.

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