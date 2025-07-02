Pep Guardiola'ya FIFA kıskacı! Bunu yapmayacaktı

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Pep Guardiola'ya FIFA kıskacı! Bunu yapmayacaktı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda Al Hilal'e mağlup oldukları maçın son anlarında hakeme sert bir tepki göstermişti. İspanyol teknik adam, bu tavrından dolayı büyük bir ceza alabilir.

Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çekişmeli geçen karşılaşmada Al Hilal'e uzatmalar sonucunda 4-3 mağlup olurken İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, 90 dakikanın son saniyelerinde hakemin tartışmalı kararlarından biriyle öfkelendi. Jeremy Doku, Kaio tarafından düşürülürken faul verilmek yerine maçın bitiş düdüğü çalındı ​​ve bu durum City kadrosunda öfkeye yol açtı.

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PEP GUARDILOLA FIFA TARAFINDAN CEZALANDIRILABİLİR

Ada basınından Football Insider'ın haberine göre; FIFA maçın hakeminden rapor bekleyecek ve işlem yapılıp yapılmayacağına karar verecek. İspanyol teknik adam para cezası ve saha kenarı yasağı riski altında.

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