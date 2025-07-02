Pep Guardiola'ya FIFA kıskacı! Bunu yapmayacaktı

Manchester City, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çekişmeli geçen karşılaşmada Al Hilal'e uzatmalar sonucunda 4-3 mağlup olurken İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, 90 dakikanın son saniyelerinde hakemin tartışmalı kararlarından biriyle öfkelendi. Jeremy Doku, Kaio tarafından düşürülürken faul verilmek yerine maçın bitiş düdüğü çalındı ​​ve bu durum City kadrosunda öfkeye yol açtı.

PEP GUARDILOLA FIFA TARAFINDAN CEZALANDIRILABİLİR

Ada basınından Football Insider'ın haberine göre; FIFA maçın hakeminden rapor bekleyecek ve işlem yapılıp yapılmayacağına karar verecek. İspanyol teknik adam para cezası ve saha kenarı yasağı riski altında.