Pepe Arabistan'ın kapısından Trabzon'a döndü

Son olarak Batista Mendy ve Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor, Nicolas Pepe'nin de peşini bırakmıyor.

Pepe Arabistan'ın kapısından Trabzon'a döndü

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Bordo Mavililer, Arsenal forması giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe konusunda ciddi bir noktaya yaklaşırken, bu transferin henüz daha gerçekleşmediği ama gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Arsenal formasını giyen Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattığı öne sürülse de, Arabistan’dan gelen bir teklif Pepe’nin kafasını karıştırdı.

Buna rağmen Trabzonspor'un, Pepe için bu gece İngiltere'ye özel uçak göndereceği de iddia edildi.

Pepe, kendine gelen tekliflerde Trabzonspor’un daha istekli olduğunu görmesi, rotasını Karadeniz ekibine çevirmesine neden oldu.

Nicolas Pepe, Arsenal ile fesih işlemlerini çözüp, bonservisini de eline alınca Bordo Mavililer’in önü oldukça açıldı.

Haliyle Afrikalı oyuncu için bu gece ya da yarın İngiltere’ye özel bir uçak gönderilerek, oyuncu oradan alınıp Türkiye’ye getirilecek ve Beşiktaş maçı kadrosuna yetiştirilmeye çalışılacak.

Nicolas Pepe ‘Topçular’ lakaplı Arsenal takımı kariyerinde; 111 resmi maça çıkmıştı. 28 yaşındaki Pepe, 27 gol ve 20 asistlik performans sergilemiş olan oyuncunun, İngiliz devi ile bir yıllık daha sözleşmesi kalmıştı ama artık yok.

Pepe, bir ara Fransa’nın LOSC Lille ekibinde de forma giymişti.

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