Pepe Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Taraftara mesaj

Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı Arsenalli futbolcu Nicolas Pepe, özel uçakla İstanbul'a geldi.

KAYNAK: AA
Pepe Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak istiyor. Taraftara mesaj

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Trabzonspor formasını giyen 28 yaşındaki Pepe, takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Konuşmasına, "Merhaba Trabzonspor taraftarı." diyerek başlayan Pepe, "Bu takıma katıldığı için çok mutluyum. Başka takımlardan birçok teklifler aldım ancak bu sezon şampiyonluk yaşamak için büyük bir Türk kulübüne gelmek istedim. Bu sezon sizinle birlikte birçok başarı kazanmak istiyorum. Sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Tekrar şampiyon olmak istiyorum. Haydi Trabzon, yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Pepe, mesajını Türkçe "Bize her yer Trabzon." sözleriyle tamamladı. (AA)

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