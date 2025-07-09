‘Pera’ dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu’nun masrafları olay oldu: Saç ve tırnak için servet ödendi

Yalı Çapkını ile parlayan Afra Saraçoğlu (27), dizi bitiminde saçlarını doğal kahverengi tonundan sarıya boyatmıştı.

Afra Saraçoğlu’nun yeni imajı için yapımcının harcadığı miktar sette hayret uyandırdı. Rolü için her gün yapılan tırnakları için günlük 4 bin 750 liralık fatura kesildi.

Uzun süredir tatilde olan ünlü oyuncu, dijital platformda yayınlanacak “Pera” dizisinde bir sosyal medya fenomenini oynayacak. Saraçoğlu’na başrolde Furkan Ardıç’ın eşlik ettiği 8 bölümlük dizi için saçlarını yeniden değiştirdi.

Geçtiğimiz hafta sete başlayan ekipteki bilgilere göre, Afra’nın imaj değişikliği için yapımcının ödediği 134 bin liralık kuaför masrafı, sette çalışanlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Saraçoğlu’nun sarı saçlarını koyu kahverengiye çevirmek için harcanan yüksek tutar, “Bu ne boyası?” tartışmalarını başlattı. Ayrıca, rolü için her gün hazırlanan özel tırnaklar için 4 bin 750 liralık fatura kesildiği ve bu masrafın yapımcı tarafından ödendiği öğrenildi.

Saç ve tırnak masraflarıyla sette adından söz ettiren Saraçoğlu’na dizide Aysel Nur Cin, Berre Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Adem Mülazim gibi oyuncular eşlik ediyor.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 1997’de Edremit’te doğdu. Eğitimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne kabul edildi.

Oyunculuğa 2016’da İkinci Şans filmiyle başladı. Annesinin Özcan Deniz’e gönderdiği fotoğrafla seçmelere katılan Saraçoğlu, filmde Nurgül Yeşilçay’ın kızını canlandırdı.

Kötü Çocuk’ta Tolga Sarıtaş ile başrol oynadı. 2017’de Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde 50 bölüm Ece rolünü üstlendi. 2018’de Hummel ve Pantene’in marka yüzü oldu.

'İyi Oyun ve Aşk Bu Mu?' filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, 21 bölümlük Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen, 2021’de Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile rol aldı. Aynı yıl Cornetto ve Koton’un yüzü oldu. Nurgül Yeşilçay ile Bir Barda Bir Gece oyununda sahneye çıktı.