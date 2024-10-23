Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri başlıyor

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Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri başlıyor

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, sonbahara ““Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” konseriyle merhaba diyor. Misafir solistler Burcu Göktürk ve Burak Savaş’ın katılımıyla gerçekleşecek konser 27 Ekim Pazar günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Türk Müziği Konserleri’nde yeni sezona “Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” ile başlıyor. Sunuculuğunu Türk müziği üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarıyla tanınan Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın misafir solistleri Burcu Göktürk ve Burak Savaş olacak.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

“Cumhuriyet Dönemi Bestekârları” konseri, 27 Ekim Pazar saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.

Saz Sanatçıları:

Osman Nuri Özpekel – Ud

Aziz Şükrü Özoğuz – Keman

Lütfiye Özer – Kemençe

Gamze Ege Yıldız – Tanbur

Volkan Ertem – Viyolonsel

Caner Can – Kanun

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