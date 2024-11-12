Pera Müzesi'nden yeni "Dostluk Programı"

KAPSAMLI BİR KÜLTÜR-SANAT DENEYİMİ

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın 2010 yılından bu yana tamamı kamu yararına kültür, sanat ve eğitim çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla geliştirdiği Pera Müzesi Dostluk Programı, yıl boyunca; açılan sergilere öncelikli erişim, uzman rehberler eşliğinde özel turlar, Pera Café ve Artshop’ta indirimleri başta olmak üzere üyelerine birçok avantaj sunuyor. Program kapsamında anlaşmalı kurumların özel indirimleri de müze dostlarını bekliyor.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ PAKETLERLE GENİŞ SEÇENEKLER

Yenilenen programda, PERAkart, PERAkart GENÇ, PERAkart AİLE ve PERAkart KURUMSAL gibi çeşitli üyelik seçenekleri bulunuyor. Bu paketler, ziyaretçilerin ilgi alanlarına göre farklı avantajlar sunarak sanatseverlere bir yıl boyunca Pera Müzesi’nin birçok ayrıcalığından yararlanma fırsatı tanıyor.