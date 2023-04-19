Pera ne demek? Pera isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Pera da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Pera ne demek? Pera isminin anlamı nedir?

Pera ne demek? Pera isminin anlamı nedir?

Pera adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Pera isminin anlamını araştırıyor. Peki, Pera ne demek? Pera isminin anlamı nedir?

PERA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Pera ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

-Peri

-Karşı yaka, öte.

-İstanbul, Beyoğlu ilçesinde, Tünel-Taksim arasında uzanan İstiklal Caddesi ve ona açılan sokakların belirlediği alanı kapsayan semt.

PERA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Pera ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Pera ismini koymak caizdir.

PERA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Pera isminde olan kişilerin iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler.

Pera ismine sahip kişiler iş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar.

Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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