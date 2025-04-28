Pera Palas’ta düşler sergisi: 120 sanatçı, 250 eser

Kaynak: AA
Pera Palas’ta düşler sergisi: 120 sanatçı, 250 eser

Pera Palas’ta Luna Grande Art’ın “Düşler” sergisi, 120 sanatçının 250’den fazla eserini bir araya getirdi.

Beyoğlu’nun tarihi dokusunda, Pera Palas Hotel’de düzenlenen “Pera Palas’ta Düşler” sergisi, Luna Grande Art’ın öncülüğünde sanatseverlerle buluştu. Farklı disiplinlerden 120 sanatçının 250’den fazla eserinin yer aldığı sergi, resim ve heykel tutkunlarının yoğun ilgisini çekti.

Serginin organizatörü ve Luna Grande Art’ın kurucusu Serdar Akarca, sergide yağlı boya, sulu boya, akrilik, kara kalem gibi tekniklerle hazırlanan eserlerin yanı sıra heykel, mozaik, el yapımı çalışmalar ve dijital sanat örneklerinin de bulunduğunu belirtti.

Akarca, “Farklı sanat dallarından değerli isimlerin eserleri bir araya geldi. Şu ana kadar 20’den fazla eser satıldı, bu da koleksiyonerlerin ilgisini gösteriyor. Satış süreci devam ediyor ve bu tablo bizi çok mutlu ediyor.” dedi.

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RUHUN YOLCULUĞUNU TUVALE TAŞIYAN ESER: “DEVRAN”

Serginin dikkat çeken eserlerinden biri, genç sanatçı Meryem Çakar’ın “Devran” adlı yağlı boya tablosu. Yaklaşık bir ayda tamamladığı eserinde Çakar, insanın ruhsal yolculuğunu sembollerle anlattı. Sanatçı, “Çocukluğumdan beri resim yapmak benim tutkum. Bu eserde, insanın benlik duvarlarını kırarak özgürlüğe ulaşmasını resmettim. Kuşlarla temsil edilen ruhlar, sonsuz bir manzaraya uçuyor.” diye konuştu.

Çakar, eserindeki dairesel formların tasavvufun dört merhalesini (şeriat, tarikat, hakikat, marifet) temsil ettiğini vurguladı: “Dıştaki yeşil daire şeriatı, içindeki tarikatı, ateş hakikati ve en içteki ışık marifeti simgeliyor. Ruh, kurallarla başlayıp arınma sürecinden geçerek ilahi hakikate ulaşıyor.”

Luna Grande Art’ın ev sahipliğindeki “Pera Palas’ta Düşler” sergisi, 29 Nisan’a kadar sanatseverleri bekliyor.

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