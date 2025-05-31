Perde arkası: Dzeko ve Tadic'e niye restoranda veda edildi?

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de takım liderleri Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e veda edildi.

İki yıldız futbolcuya stadyum yerine tesislerdeki yemekhanede plaket verilmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Konunun arka planını aktaran gazeteci Ersin Düzen, iki futbolcunun kendilerinin stadyuma çıkmak istemediğini söyledi. Ersin Düzen'in paylaşımı şöyle:

"Fenerbahçe’nin Tadic ve Dzeko’ya vedası çok eleştirildi, ilk gördüğümde ben de yadırgadım ancak perde arkasının göründüğü gibi olmadığını öğrendim.

Başkan Ali Koç ve yönetim, iki futbolcuya bugünkü Konya maçında tören yaparak veda etmek istemiş, fakat ikisinden de olumsuz yanıt gelmiş ve hatta maça çıkmak istememişler. Bu yüzden bugün İstanbul’dan ayrılıyorlar.

Bunun sebebi ise, stattaki son maçta takıma gelen protestolar!İkisi de çok etkilenmiş, üzülmüş ve kırılmışlar. Bugün de aynısının yaşanma ihtimali karşısında, Dzeko ve Tadic, Fenerbahçe’ye protestoların olduğu bir maçta veda etmek istememişler!

Plaketin verildiği yere gelirsek, Samandıra’da tüm çalışanların dahil herkesin bir arada olabileceği en büyük yer tesisin restaurantı. Geçmişte doğum günü ve toplantılar da orada olmuştu.

Görüntünün tepki görmesi doğal, lakin arka planda bunlar yaşanmış. Taraftarı da, futbolcuları da anlayabiliyorum. İki taraf da kendine göre haklı, ayrıca yönetim de üzerine düşeni yapmaya çalışmış…"