Perde tatlısı yoğun lezzetiyle en sevilen tatlılardan. Perde tatlısı yapmak isteyenler Perde tatlısı tarifini ve Perde tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, Perde tatlısı nasıl yapılır? Perde tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için Perde tatlısının yapılışını ve Perde tatlısının püf noktalarını derledik. İşte Perde tatlısı tarifi..

PERDE TATLISI MALZEMELERİ NELER?

Tabanı için:

- 10 adet baklavalık yufka

- 250 gram ceviz içi

- 1 su bardağı sıvı yağ

Sosu için:

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı irmik

- 2 adet yumurta

- 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

- 2,5 su bardağı şeker

- 3 su bardağı su

- Birkaç damla limon suyu

PERDE TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlınızın şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri bir tencereye alıp karıştıra karıştıra eriyene kadar pişirin. Kaynamaya başladığı noktada içine limon suyunu ilave edip ocaktan alın.

Baklavalık yufkayı tezgaha serip yağlayın. Üzerine de irmik serpin.

Ardından yufkayı perde pilesi gibi katlayıp tepsiye yerleştirin. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın.

Sıvı yağı da tatlının üzerine fırça yardımıyla sürün ve tepsiyi fırına verin. Yumurta, sıvı yağ, süt, kabartma tozunu bir kasede karıştırıp tepsideki tatlıların üzerine gezdirin.

Tatlıyı yeniden fırına verip üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız tatlı hafifçe ılındığında üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlı şerbetini çektikten sonra dilimleyip servis edin.