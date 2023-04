Perdeleri kapatmayı unutan çift rezil oldu! Koca şehir onları izledi

İngiltere'nin Falmouth kentinde evlerinin perdelerini açık unutup dans etmeye ve ilişkiye girmeye başlayan bir çift, hemen karşılarındaki otelde yemek yiyenler tarafından açık şekilde görüldü.

AN BE AN VİDEOYA KAYDETTİLER

İngiltere'nin Cornwall kontluğuna bağlı Falmouth kentinde evlerinin penceresini açık unutan bir çiftin yaptığı tüm hareketler, dışarıdakiler tarafından anben görüldü.

KARŞIDA BULUNAN OTELDEN KAMERA İLE ÇEKTİLER

Çiftin evlerinin hemen karşısında lüks bir otelin olması ise 'şanssızlık' olarak nitelendirildi. Çünkü çift, evlerinin perdeleri açık bir şekilde dans etmeye ve cinsel ilişkiye girmeye başladı. Çiftin bu hareketleri de hemen karşılarında yer alan otelin müşterileri tarafından anbean görüldü.

İZLENME REKORLARI KIRDI

Çiftin görüntüleri, TikTok'ta paylaşılmasının ardından kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında "Yerlerinde olmayı istemezdik" gibi yorumlarda bulundu..

ÇİFTİN YANLIŞLIKLA MI BİLEREK Mİ PERDELERİ AÇTIĞI BİLİNMİYOR

Çiftin perdelerini neden açık bıraktığı konusu açıklığa kavuşmadı. Kamuoyunda public olarak adlandırılan fantezi çeşitlerinden biri mi yoksa unutkanlık mı bilinmiyor.