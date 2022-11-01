Perdeleriniz sarardığı için yenisini almayın! Bu yöntemlerle perdelerinizi 5 dakikada beyazlatabilirsiniz

Evin en uğrak bölümü olan salonda mobilyalardan tutun en küçük aksesuarlara kadar her detay önem taşır. Dekorasyon için şık parçalar seçilir ve bir uyum yakalanır. Zamanla sararan perdeler ise bu ahengi bozar. İşte, perdelerinizin sararmasını engelleyecek ipuçları...

SARARAN PERDELERE DOĞAL YÖNTEMLER

Evlerdeki tüller, birçok dış etkene maruz kalır. Perdeleri düzenli yıkayıp onların temizliğine dikkat etsek bile kirli hava, toz ve sigara dumanı; zamanla sararmalarına neden olur. Bunun yanı sıra peteklerden ve sobalardan gelen isler de perdeleri sarartır. Bu sararmaların önüne geçmek ve perdelerin tekrar beyazlamasını sağlamak için piyasada çeşitli deterjanlar var. Ancak bu deterjanların perdelerinizi yıpratmasından korkuyor ve onları kullanmak istemiyorsanız evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler de bulunur.

TUZLU SU YÖNTEMİ

Bir kovanın içerisine ılık su doldurun. İçine beş yemek kaşığı sofra tuzu ekleyin ve karıştırarak iyice eritin. Tül perdelerinizi bu kovanın içine batırın ve bir gece boyunca bekletin. Perdeleri sabah çıkarıp çamaşır makinesine atıp 30 derecede yıkayın. Böylece perdelerinizin ilk günkü gibi beyazladığını göreceksiniz.

SİRKE VE SU KARIŞIMI

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bir kovaya doldurduğunuz ılık suyun içine bu sefer bir çay bardağı sirke ekleyin. Perdelerinizi bu suda bir gece bekletip sabah 30 derecede makinede yıkayın. Böylece sararmalardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Ancak perdeleriniz ketense bu yöntemi kullanmamanız gerekir.

ŞEKERLE BEYAZLATMA

Diğer yöntemlerden biri ise şeker ile beyazlatma yöntemi. Sararmış tül perdelerinizi çamaşır makinesine atarken perdenin üstüne birkaç adet küp şeker veya bir yemek kaşığı toz şeker koyun ve makinenizi 30 derecede çalıştırın. Makineden çıkardığınız perdelerdeki sararmaların gittiğini göreceksiniz. Bu yöntemi uygularken şekeri makinenizin deterjan bölümüne de koyabilirsiniz.

KARBONATLA YIKAMA YÖNTEMİ

Karbonatın marifeti herkes tarafından bilinir. Perdenizi 30 derece ile yıkarken deterjan gözüne iki yemek kaşığı karbonat koyarsanız çıktığında sararmış tülünüzün ilk günkü beyazlığına kavuştuğunu görebilirsiniz.