Perdeyi Hakan Çalhanoğlu kapattı, Inter farklı aldı

Sardegna Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. Ancak ikinci yarıda Inter, 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martínez ve 78. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golüyle üstünlük sağladı ve maçı 3-0 kazandı.

INTER LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu galibiyetle Inter, puanını 40'a çıkararak maç fazlasıyla aynı puanda bulunan Atalanta'yı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Cagliari ise 14 puanla 18. sırada kaldı.

GİZLENEN MAÇ PROGRAMI

Inter, bir sonraki hafta deplasmanda Venezia ile karşılaşacak. Cagliari ise Monza'ya konuk olacak.