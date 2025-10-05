Pereira çileden çıktı, Ferdi karşısında tribüne gönderildi

Pereira çileden çıktı, Ferdi karşısında tribüne gönderildi

Premier Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu ile karşılaşan Vitor Pereira karşılaşmanın 20. dakikasında kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Premier Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'de bir dönem birlikte çalışan Wolverhampton Wanderers Teknik Direktöreü Vitor Pereira ile Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 20. dakikasında Brighton orta sahası Baleba'nın yaptığı sert müdahale sonrası hakeme yoğun şekilde itiraz eden Vitor Pereira kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Portekizli çalıştırıcının sahadan ihraç edilmesinin ardından 1 dakika sonra ise Wolves Munetsi'nin harika şutuyla mücadelede 1-0 öne geçti.

