Pereira çileden çıktı, Ferdi karşısında tribüne gönderildi

Premier Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'de bir dönem birlikte çalışan Wolverhampton Wanderers Teknik Direktöreü Vitor Pereira ile Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 20. dakikasında Brighton orta sahası Baleba'nın yaptığı sert müdahale sonrası hakeme yoğun şekilde itiraz eden Vitor Pereira kırmızı kartla tribüne gönderildi.
???? 20' Vitor Pereira, şiddetli itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 5, 2025
✨ 21' Wolves, mükemmel bir gol buldu...
???? Aksiyon dolu bir dakika. | #PL pic.twitter.com/2m7ipaGEmY
Portekizli çalıştırıcının sahadan ihraç edilmesinin ardından 1 dakika sonra ise Wolves Munetsi'nin harika şutuyla mücadelede 1-0 öne geçti.