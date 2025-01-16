Pereira duyurdu! Galatasaray'a gelecek mi?

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Pereira duyurdu! Galatasaray'a gelecek mi?

Wolverhampton teknik direktörü Vitor Pereira Galatasaray'ın transfer gündemindeki Mario Lemina'nın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen eski Galatasaraylı oyuncu Mario Lemina ayrılmak istiyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Vitor Pereira Gabonlu oyuncunun son durumunu açıkladı.

Pereira "Mental olarak takıma yardımcı olamayacağını bana söyleyen bir oyuncuyu kadroya alamam. Eğer bir oyuncu bana gelip 'Takıma yardımcı olmaya zihinsel olarak hazır değilim' derse, bu kulübün çözmesi gereken bir şeydir. Gitmek istiyor." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İSTİYOR

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Lemina, ardından Southampton, Fulham, Nice ve Wolverhampton'da görev yaptı. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Lemina'nın ismi orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı kırmızılı forma ile Mario Lemina, 28 resmi maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

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