Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında golsüz beraberlikle sonuçlanan Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, oyunun fazla durmasından dert yandı.

PEREIRA: 'BU ŞEKİLDE OYNARSAK TARAFTAR MAÇA GELMEZ'

Portekizli teknik adam, "Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak bu kadar zamana oynanmaması gerekiyor. Maçın 10. dakikasından itibaren rakip zamana oynamaya başladı. Sağlık ekibi oyuna girer gibi yapıyor ama girmiyor. Bazen hakem çağırıyor, bazen geri gönderiyor. Daha sonra şikayet ediyoruz, neden taraftar maça gelmiyor diye. Bu şekilde oynarsak tabii ki gelmez. Çünkü biz taraftar için oynamıyoruz. Yerde kalmak için oynuyoruz." diye konuştu.