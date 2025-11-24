La Liga'da üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla liderlik koltuğunu tehlikeye sokan Real Madrid'de Xabi Alonso ile Vinicius Jr. arasındaki sorun gittikçe büyük bir mesele haline geldi.

The Athletic'in haberine göre; Vinicius Junior, Xabi Alonso ile yaşadığı tartışma nedeniyle Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamayı reddediyor.

Vinicius'un Alonso ile gergin ilişkisinin devam etmesi nedeniyle sözleşme imzalamak istemediği Real Madrid Başkanı Florentino Peres'e iletildi.

Vinicius'a düşkünlüğüyle bilinen Perez'in aynı zamanda Xabi Alonso'nun takımda yaptığı değişimlerden ve takımın performansından da memnun olduğu ifade ediliyor.

Şimdilik ikili arasındaki sorunun çözülmesini zamana bıraktığı anlaşılan Perez'in eninde sonunda bir seçim yapması gerekebilir.

Kulübün baş gözlemcisi Juni Calafat'ın ikili arasındaki problemi çözme noktasında kilit rol üstlendiği belirtiliyor.