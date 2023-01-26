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İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler

Tıbbın babası olarak anılan İbn-i Sina, bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında fiziksel performansı artıran besinlere de yer verdi. İşte İbn-i Sina’ya göre enerjiyi tavan yaptıran o besinler ve ne işe yaradıkları…

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:58
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Performansı artıran besinler

İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler
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Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen tavsiyeleriyle hastalıklara çare olmaya devam ediyor. İslam'ın ''Altın Çağı'' olarak anılan döneminin en önemli doktorlarından biri olan İbn-i Sina, dünya çapında Hekimlerin Piri ve Hükümdarı olarak anılıyor.

 

 

Sık sık bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı önerilerle gündeme gelen bilim insanı ve tabip, performansı artıran ve enerjiyi tavan yaptıran besinlere değinmeyi de ihmal etmedi. Her hastalık için bir şifa sunan İbn-i Sina’nın, hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın fiziksel performansı artırmak için tüketilmesini önerdiği besinler…

Soğan
Yumurta
Ceviz
Yulaf
Kereviz
Badem
Et Turunçgiller
Zerdeçal
Ispanak

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