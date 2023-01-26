İbn-i Sina'nın reçetesi: Performansı artıran besinler

Çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran İbn-i Sina, aradan geçen yüzlerce yıla rağmen tavsiyeleriyle hastalıklara çare olmaya devam ediyor. İslam'ın ''Altın Çağı'' olarak anılan döneminin en önemli doktorlarından biri olan İbn-i Sina, dünya çapında Hekimlerin Piri ve Hükümdarı olarak anılıyor.



Sık sık bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı önerilerle gündeme gelen bilim insanı ve tabip, performansı artıran ve enerjiyi tavan yaptıran besinlere değinmeyi de ihmal etmedi. Her hastalık için bir şifa sunan İbn-i Sina’nın, hastalık düşmanı besinlerden vücuda kuvvet veren besinlere kadar birçok reçetesi bulunuyor. İşte İbn-i Sina'nın fiziksel performansı artırmak için tüketilmesini önerdiği besinler…

Soğan

Yumurta

Ceviz

Yulaf

Kereviz

Badem

Et Turunçgiller

Zerdeçal

Ispanak